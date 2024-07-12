«112»: разбившийся в Подмосковье лайнер принадлежал компании «Газпром-Авиа»
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Разбившийся в Московской области лайнер Sukhoi Superjet принадлежал компании «Газпром-Авиа», сообщает «112».
Лайнер пропал с радаров в 15:00, борт перегоняли с завода в Луховицах во Внуково.
На борту самолета были три человека. По предварительным данным, они погибли.
На место происшествия едут экстренные службы.
Самолет упал между деревнями Апраскино и Малое Карасево в Коломне Московской области. Очевидцы отмечают, что сначала он резко снизился и скрылся за деревьями, потом люди заметили черный дым.