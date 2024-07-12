SSJ-100 мог рухнуть в Подмосковье из-за птицы

сегодня в 21:09

Попавшая в двигатель SSJ-100 птица могла стать причиной крушения под Коломной

Авиационные власти назвали предварительную причину авиакатастрофы под Коломной, которая произошла 12 июля, пишет РБК .

Предварительно установлено, что двигатель пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 мог отказать из-за попавшей в него птицы. Точная причина происшествия будет установлена позднее после изучения бортовых самописцев.

Оба черных ящика найдены в удовлетворительном состоянии. С ними работают специалисты.

В результате кручения самолета погиб экипаж. Пассажиров на рейсе не было. Воздушное судно упало в лес, куда спасатели не сразу смогли добраться из-за густой растительности.