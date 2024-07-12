SSJ-100 мог рухнуть в Подмосковье из-за птицы
Попавшая в двигатель SSJ-100 птица могла стать причиной крушения под Коломной
Авиационные власти назвали предварительную причину авиакатастрофы под Коломной, которая произошла 12 июля, пишет РБК.
Предварительно установлено, что двигатель пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 мог отказать из-за попавшей в него птицы. Точная причина происшествия будет установлена позднее после изучения бортовых самописцев.
Оба черных ящика найдены в удовлетворительном состоянии. С ними работают специалисты.
В результате кручения самолета погиб экипаж. Пассажиров на рейсе не было. Воздушное судно упало в лес, куда спасатели не сразу смогли добраться из-за густой растительности.