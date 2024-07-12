Mash: 3 человека погибли в результате крушения Sukhoi Superjet 100 под Коломной

Самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение под Коломной, три человека погибли — пилоты и штурман, сообщает Mash .

Борт летел с завода, на нем не было пассажиров. В результате крушения скончались пилоты и штурман.

Самолет упал между деревнями Апраскино и Малое Карасево в Коломне Московской области. Очевидцы отмечают, что сначала он резко снизился и скрылся за деревьями, потом люди заметили черный дым.

После крушения прилетел вертолет. Он завис над местом, где возник пожар.