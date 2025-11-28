Суд арестовал главу рехаба-пыточной для подростков в Подмосковье

28 ноября состоялось судебное заседание, на котором избирали меру пресечения для организатора центра реабилитации для подростков, ставшего известным как «рехаб-пыточная» в Московской области, Анны Хоботовой. Ее отправили под арест на два месяца, сообщила пресс-служба СК Подмосковья .

По запросу следственных органов суд принял решение о заключении под стражу организатора центра реабилитации для подростков.

Хоботова обвиняется в предоставлении услуг, не обеспечивающих безопасность и здоровье несовершеннолетних, а также в незаконном лишении свободы и нанесении мучений. Суд арестовал ее до 22 января 2026 года. На допросе женщина так и не признала свою вину.

О существовании рехаба-пыточной в Подмосковье стало известно после того, как 16-летнего парня госпитализировали после жестоких избиений в центре Хоботовой в Дедовске, он находится в критическом состоянии. После этого случая прокуратура и СК начали масштабную проверку учреждения.

Позднее силовики провели обыски, а также задержали организатора центра реабилитации Хоботову. Во время нахождения подростков в рехабе, где велась незаконная деятельность фонда оказания помощи детям в муниципальном округе Истра, некоторые законные представители самоустранились от исполнения родительских обязанностей, об этом сообщили прокуратуры Московской области.

