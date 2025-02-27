SHOT: Буйнов пытался откупиться от родственников пострадавшей сразу после ДТП

Народный артист России Александр Буйнов предлагал деньги сыну пострадавшей в ДТП пенсионерки, которую певец сбил на пешеходном переходе. Он хотел «все порешать» до приезда сотрудников ГАИ, сообщает SHOT .

Буйнов пытался сразу все замять и откупиться от семьи пострадавшей, чтобы не вызывать сотрудников МВД. Наказание может повлечь штраф и лишение прав. Родственники отказались от такого предложения.

61-летнюю пенсионерку продолжают обследовать в больнице в Звенигороде. У нее порваны связки, врачи подозревают еще перелом ребер. Буйнову вынесут наказание в зависимости от тяжести травм.

ДТП произошло 26 февраля примерно в 18 часов. Буйнов был за рулем внедорожника Lexus LX 570, он наехал на 61-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу по «зебре». После аварии он прятался от пострадавшей женщины, боялся, что его узнают.

По словам пенсионерки, он хотел скрыться с места происшествия. Водитель видел, что произошло, но не подошел посмотреть, как там пешеход. После всех формальностей артист уехал на корпоратив.

Однако Буйнов опроверг эту информацию. Он заявил, что на машине нет никаких следов, а место происшествия они не покидал. Более того, певец находится на связи с родственниками пострадавшей.