Сбивший пенсионерку Буйнов поехал петь на корпоративе сразу после ДТП

Певец Александр Буйнов, сбивший пенсионерку в Подмосковье, сразу после ДТП отправился выступать на корпоративе в центре столицы. Во время аварии артист был трезв, сообщает SHOT .

ДТП произошло около 18:00 26 февраля. Накануне артист выехал из своего дома в Наро-Фоминском округе. Сразу после аварии Буйнов согласился пройти медосвидетельствование, которое показало, что певец не употреблял алкоголь. После всех формальностей он направился выступать на корпоративе.

Авария произошла в Апрелевке в районе улицы Дубки. 61-летняя воспитательница Анна Николаевна переходила дорогу по пешеходному переходу, когда на нее наехал Lexus Буйнова. У автомобиля помят бампер, а у женщины диагностировали разрыв связок и ушибы.

По словам родных пострадавшей, исполнитель не связывался с ними и не принес извинений. После ДТП Буйнов прятался и боялся, что его узнают.

Автомобиль певец купил в 2017 году. За это время он собрал 171 штраф на 156 тыс. рублей. Большинство из них — за превышение скорости.