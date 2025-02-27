Mash: Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье
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В Наро-Фоминском городском округе певец Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе, сообщает Mash.
ДТП произошло 26 февраля примерно в 18 часов. Буйнов был за рулем внедорожника Lexus LX 570, он наехал на 61-летнюю женщину, переходившую дорогу по «зебре».
Пострадавшую пенсионерку доставили в больницу. У нее диагностировали разрыв связок.
В 2024 году Буйнов нарушил ПДД 32 раза.
Ранее женщина за рулем Audi сбила 12-летнюю девочку на пешеходном переходе в Москве. Пострадавшего ребенка госпитализировали.