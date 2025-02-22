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Женщина за рулем Audi сбила 12-летнюю девочку на пешеходном переходе в Москве

В Новой Москве водитель паркетника марки Audi сбил 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

На опубликованных кадрах видно, как девочка начинает перебегать дорогу по пешеходному переходу. В этот момент ребенка на полном ходу сбивает внедорожник Audi Q5.

Инцидент произошел на Центральной улице в поселке Птичное. Предварительно, 26-летняя водитель Audi сбила 12-летнюю девочку на пешеходном переходе. В результате удара школьницу отбросило на автомобиль, который следовал во встречном направлении.

В результате ДТП девочку в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из больниц, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Прокуратура держит на контроле возбуждение уголовного дела по ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).