Александр Буйнов прятался от пенсионерки, которую сбил, и хотел уехать

Певец Александр Буйнов после ДТП прятался от пострадавшей пенсионерки, которую сбил на иномарке. Он боялся, что его узнают, сообщает Mash .

Ранее в Наро-Фоминском округе певец Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе.

Как рассказала пенсионерка, он хотел уехать с места аварии.

Женщина утверждает, что перед переходом дороги убедилась, что машин нет. Lexus артиста выскочил неожиданно, но пенсионерку спасла реакция — она быстро отскочила в сторону. Водитель видел, что произошло, но не подошел посмотреть, как там пешеход.

По предварительной информации, у пострадавшей сотрясение.

Как пишет SHOT, в ДТП пострадала 61-летняя воспитательница детского сада. Она отметила, что ей до сих пор плохо и сложно говорить.