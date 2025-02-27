Буйнов заявил, что находится на связи с семьей сбитой пенсионерки

Певец, народный артист России Александр Буйнов подчеркнул, что не скрывался с места ДТП с его участием, произошедшего в Подмосковье. Также он находится на связи с семьей пострадавшей, сообщает ТАСС .

Ранее Буйнов ехал на своем внедорожнике Lexus LX 570 со скоростью 56 км/ч по Апрелевке. При этом разрешенная скорость перед пешеходным переходом там — 20 км/ч. Он наехал на 61-летнюю женщину, переходившую дорогу по «зебре». Во время аварии артист был трезв. Женщина избежала серьезных травм благодаря тому, что в последний момент успела увернуться.

«В сумерках наехал левым крылом машины. На автомобиле никаких следов нет. С места происшествия не скрывался», — сказал артист.

Он добавил, что все его действие запротоколированы полицейскими.

Также Буйнов уточнил, что поддерживает связь с семьей пострадавшей пенсионерки. У нее диагностированы легкие травмы: синяки, растяжение связки левого колена.