Штраф или тюрьма: какое наказание грозит сбившему пенсионерку Буйнову

Певца Александра Буйнова могут лишить водительских прав из-за ДТП, в котором он сбил пенсионерку. Какое наказание получит артист, зависит от заключения врачей после обследования пострадавшей, сообщает SHOT .

Если вред здоровью квалифицируют как легкий, певцу придется заплатить штраф в размере от 3750 до 7500 рублей. За травмы средней тяжести последует наказание в виде штрафа от 15 до 37 тыс. рублей или лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Тяжкий вред здоровью предполагает до 7 лет лишения свободы.

ДТП произошло 26 февраля примерно в 18 часов. Буйнов был за рулем внедорожника Lexus LX 570, он наехал на 61-летнюю женщину, переходившую дорогу по «зебре». Пострадавшую воспитательницу доставили в больницу. У нее диагностировали разрыв связок, но обследование может показать и другие травмы.

После аварии Буйнов прятался от пострадавшей женщины, боялся, что его узнают. По словам пенсионерки, он хотел скрыться с места происшествия. Водитель видел, что произошло, но не подошел посмотреть, как там пешеход. После всех формальностей артист уехал на корпоратив.

При этом Буйнов неадекватно реагирует на вопросы об аварии. Исполнитель обматерил женщину, которая позвонила ему после произошедшего.