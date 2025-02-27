«Зае***, бл***!»: сбивший пенсионерку под Москвой Буйнов дал комментарий

SHOT: Буйнов матерился в телефон после того, как сбил пенсионерку в Подмосковье

Певец Александр Буйнов обматерил женщину, позвонившую ему после аварии с его участием в Подмосковье. Накануне артист на своем тонированном Lexus переехал пенсионерку на пешеходном переходе, после чего заперся в машине, сообщает SHOT .

«Зае***, бл***!» — закричал Буйнов, когда ему позвонили после ДТП.

Пострадавшая женщина заявила, что после ДТП Буйнов прятался и боялся, что его могут узнать. Пенсионерка утверждает, что музыкант хотел уехать с места аварии после того, как сбил ее на своей иномарке.

По данным издания, авария с участием Александра Буйнова произошла в подмосковной Апрелевке вечером 26 февраля. Артист утверждал, что сбил женщину на «зебре», потому что не заметил ее и не успел среагировать.