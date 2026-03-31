Опубликованы новые кадры пожара на заводе в Нижнекамске

На предприятии «Нижнекамскнефтехим», входящем в холдинг СИБУР, произошел пожар. По данным источников, могли пострадать 13 человек. «Челны Live» опубликовали новые кадры с места происшествия.

Издание представило видео пожара и задымления на территории завода в Нижнекамске. На месте работают пожарные расчеты.

Мэр города Радмир Беляев заявил, что специалисты ведут локализацию очага возгорания. Официальной информации о причинах происшествия пока нет.

Фото - © Челны Live

По данным источников медиа, в результате ЧП могли пострадать 13 человек. Власти эту информацию не подтверждали. Позже РЕН ТВ сообщили, что число пострадавших при взрыве выросло до 72 человек. На данный момент погибшими числятся три человека, шестеро пропали без вести.

Предварительно, ЧП на мощностях СИБУРа могло произойти из-за взрыва осушителя. Обстоятельства случившегося уточняются.

