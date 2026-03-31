Шесть человек пропали без вести после взрыва на заводе в Нижнекамске

Происшествия

Шестеро пропали без вести после взрыва и пожара на заводе в Нижнекамске Республики Татарстан. Количество погибших и пострадавших увеличилось, сообщает SHOT.

Всего пострадало около 60 человек. Погибли 3 человека.

Пожар смогли локализовать на площади более двух тыс. квадратных метров.

Днем 31 марта прогремели взрывы на заводе в Нижнекамске. Начался мощный пожар. Позднее на объекте услышали новые взрывы. Возбуждено уголовное дело.

