сегодня в 15:45

Число погибших на заводе в Нижнекамске выросло до трех человек

В настоящее время сотрудники МЧС РФ продолжают бороться с пожаром на заводе в Нижнекамске после взрыва. По предварительной информации, число пострадавших уже выросло до 58 человек, а число погибших — до трех, сообщает Mash .

Предварительно известно, что 58 человек получили травмы различной степени тяжести при взрыве на заводе. Из них двое сотрудников МЧС, которые борются с пожаром.

Число погибших выросло с одного до трех. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.

Ранее на заводе раздались новые взрывы. Огонь охватил более двух тыс. квадратных метров. Пожар имеет максимальный ранг сложности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.