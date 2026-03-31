Новые взрывы раздались на заводе в Нижнекамске на фоне пожара

Новые взрывы раздались на заводе в Нижнекамске Республики Татарстан. Из-за инцидента возбудили уголовное дело, сообщает SHOT .

Пострадали более 50 человек. Среди них двое сотрудников МЧС.

На территории завода продолжается пожар. Он охватил более двух тыс. квадратных метров. Пожар имеет максимальный ранг сложности.

Днем 31 марта мощный взрыв прогремел на заводе в Нижнекамске. Начался сильный пожар. Пострадали более 50 человек, есть погибшие.

