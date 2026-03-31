Появилась жертва: 1 человек погиб, еще 50 пострадали на заводе в Нижнекамске

31 марта на территории «Нижнекамскнефтехима» прогремел взрыв, после чего начался мощный пожар. По данным компании, один человек получил смертельные травмы, еще 50 человек пострадали, сообщает РИА Новости .

«Один человек погиб, 50 пострадали в результате пожара на территории „Нижнекамскнефтехима“», — сообщила компания.

Ранее в Сети появились видео с последствиями мощного пожара. Местные жители сообщили, что столб густого черного дыма видно за несколько километров от места происшествия.

Также ранее сообщалось, что травмы разной степени тяжести получил 41 человек. Прокуратура взяла на свой контроль проверку по факту происшествия.

