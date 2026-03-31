Мощный взрыв прогремел на заводе в Нижнекамске

В Нижнекамске в Республике Татарстан на одном из предприятий прогремел мощный взрыв. В небо над территорией завода поднялся огромный столб густого дыма, видео с места происшествия опубликовал Mash .

На кадрах видно, что после взрыва на заводе начался сильный пожар. Столб густого серого дыма держится над территорией предприятия.

За кадром слышно, что взрывная волна спровоцировала работу сигнализаций десятков припаркованных автомобилей.

Что стало причиной происшествия, на момент публикации заметки неизвестно. Информации о пострадавших или погибших также пока не поступало.

