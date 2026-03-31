«Это п***** какой-то»: при взрыве на заводе в Нижнекамске пострадал 41 человек

При взрыве на заводе в Нижнекамске пострадал 41 человек, 7 из них в больнице

Днем 31 марта в Нижнекамске на одном из заводов произошел мощный взрыв, после чего начался пожар. По предварительной информации, травмы различной степени тяжести получил 41 человек, сообщает Telegram-канал «112» .

В результате взрыва на промышленном предприятии в Нижнекамске травмы получил 41 человек. Семь из них были доставлены в местные больницы.

ЧП случилось на территории завода «Нижнекамскнефтехим». В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Начавшийся пожар охватил территорию в полторы тысячи квадратных метров.

«Это п***** какой-то», — сказал автор ролика, который показал последствия взрыва.

На кадрах видно, что от завода в небо поднимается черный густой дым, который висит над городом. Последствия взрыва видны с разных точек города на расстоянии нескольких километров. Это подтверждается роликами и фото, распространяющимися в Сети, которые были сделаны в разных районах.

Городская прокуратура взяла на контроль проверку по факту случившегося. Предварительно известно, что причиной пожара на предприятии «Нижнекамскнефтехим» стала неисправность технологического оборудования. Все пострадавшие получают необходимую помощь.

