РЕН ТВ: число пострадавших при взрыве на заводе в Нижнекамске выросло до 72

Число пострадавших при взрыве на заводе в Нижнекамске выросло до 72. Предварительная причина — сбой в работе оборудования, сообщает РЕН ТВ .

На опубликованных фото видны сильные повреждения зданий предприятия. На полу лежат обломки материалов, из которых была сделана отделка завода.

Днем 31 марта прозвучали взрывы на заводе в Нижнекамске. Там начался пожар. Затем на объекте услышали новые взрывы.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Погибли три человека. Шестеро пропали без вести.

