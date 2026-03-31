РЕН ТВ: число пострадавших при взрыве на заводе в Нижнекамске выросло до 72
Число пострадавших при взрыве на заводе в Нижнекамске выросло до 72. Предварительная причина — сбой в работе оборудования, сообщает РЕН ТВ.
На опубликованных фото видны сильные повреждения зданий предприятия. На полу лежат обломки материалов, из которых была сделана отделка завода.
Днем 31 марта прозвучали взрывы на заводе в Нижнекамске. Там начался пожар. Затем на объекте услышали новые взрывы.
Правоохранители возбудили уголовное дело. Погибли три человека. Шестеро пропали без вести.
