Названа причина мощного взрыва на заводе в Нижнекамске

По предварительным данным, причиной мощного взрыва на заводе «Нижнекамскнефтехим» стала неисправность одной из установок. В результате в цеху взорвался осушитель, сообщает Mash .

Местные жители рассказали, что в домах неподалеку выбило стекла. На опубликованных в Сети кадрах слышен звук взрыва. В этом время на улице находится мать с двумя детьми. Старший ребенок от страха закрывает уши руками.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев в Telegram-канале сообщил, что на данный момент на территории завода локализуют очаг возгорания, к работе привлечены оперативные службы. Сотрудников предприятия переместили в безопасное место. Специалисты мониторят экологическую ситуацию.

Взрыв на предприятии случился 31 марта. В небо над территорией завода поднялся огромный столб густого дыма. На кадрах видно, что после взрыва на заводе начался сильный пожар. Взрывная волна спровоцировала работу сигнализаций десятков припаркованных автомобилей.

