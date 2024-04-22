Названный брат Аббасова пытался разбить телефон журналиста после суда в Москве

Неизвестный мужчина, представившийся в Замоскворецком суде Москвы братом Шахина Аббасова, дважды пытался выбить из рук журналиста телефон, когда тот пытался взять у него комментарий о случившемся, пишет Telegram-канал SHOT .

После суда об избрании меры пресечения Аббасову по делу об убийстве 24-летнего байкера Кирилла Ковалева, журналист пытался узнать, как к случившемуся относится мужчина, назвавший себя братом обвиняемого. Неизвестный отказался отвечать на вопрос представителя СМИ под запись и дважды пытался разбить его телефон.

«Если не снимешь, я отвечу тебе», — сказал мужчина, присутствовавший на заседании.

Суд отправил под арест Шахина Аббасова до 18 июня. Вместе с ним были арестованы и другие фигуранты уголовного дела об убийстве москвича.

Конфликт со смертельным исходом произошел между 21-летним Шахином Аббасовым и 24-летним Кириллом Ковалевым из-за неправильной парковки возле жилого дома. В результате драки, байкер получил смертельные ранения ножом. Злоумышленник с помощью друзей и родственников смог скрыться с места преступления и сбежать из Москвы в Ростовскую область, где и был задержан.