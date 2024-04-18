Автомобиль BMW, на котором скрывался убийца байкера, нашли брошенным в Москве

21-летний Шахин Аббасов, который убил байкера Кирилла, продолжает скрываться вместе с братом. Автомобиль BMW преступников нашли брошенным в Москве, сообщает SHOT .

Беглецы могли сменить транспорт, чтобы остаться незамеченными. Известно, что BMW пригнали из Закавказья в 2022 году. На автомобиле числится 60 штрафов на 77 тыс. рублей. Большая часть из них — за превышение скорости, а также 5 тыс. рублей за неправильную парковку.

Конфликт между Кириллом и Шахином возник 17 апреля. Причина ссоры — неправильная парковка автомобиля Toyota. В результате конфликта Аббасов нанес мотоциклисту ранение ножом в область паха и задел жизненно важные органы. Кирилл скончался в больнице.

На владельце того самого автомобиля Toyota, из-за парковки которого возник конфликт со смертельным исходом, числится более 100 штрафов. Аббасов постоянно ругался с соседями. Мужчина оставлял машину прямо возле подъезда и вызывал недовольства других.