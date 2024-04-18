В Москве скончался мужчина, получивший ножевое ранение из-за парковочного места

Мужчина, которого порезали ножом возле подъезда на Краснодарской улице Москвы, умер в больнице. Пострадавший получил удары в область расположения жизненно важных органов, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

Люблинская межрайонная прокуратура взяла на контроль привлечение злоумышленника к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Вечером 17 апреля между двумя мужчинами произошел конфликт возле подъезда. Причиной ссоры стало место на парковке. В ходе конфликта один из оппонентов ударил другого ножом и скрылся.

Пострадавшего доставили в тяжелом состоянии в больницу. Спасти его не удалось.