На водителе «Камри», зарезавшем мотоциклиста в Москве, числится более 100 штрафов

Более 100 штрафов числится на мужчине, который зарезал мотоциклиста в Москве

На автомобиле «Тойота Камри», водитель которой зарезал 25-летнего мотоциклиста на Краснодарской улице в Москве, числится более 100 штрафов. Среди неоплаченных — штрафы за парковку в неположенном месте, сообщает SHOT.

Также стало известно, что водитель автомобиля постоянно ругался с соседями. Мужчина постоянно оставлял машину прямо возле подъезда и вызывал недовольства других.

Накануне убийства мотоциклиста один из жильцов дома снял видео с припаркованной машиной и грозился выложить его в Сеть. Но водитель «Камри» никак не реагировал на такие угрозы.

В день конфликта мотоциклист Кирилл приехал к своей невесте, с которой они вместе увлекались байками, и занимались велосипедным спортом. Мужчина работал сетевым администратором в одной из московских компаний.

Ранее мужчина, которого порезали ножом возле подъезда на Краснодарской улице Москвы, умер в больнице. Пострадавший получил удары в область расположения жизненно важных органов.