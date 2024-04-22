В Москве арестовали еще одного соучастника убийства байкера

Суд в Москве арестовал на 2 месяца еще одного обвиняемого в убийстве байкера

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал еще одного фигуранта по делу об убийстве байкера Кирилла Ковалева. Гусейнова Нахида Рафика оглы заключили под стражу на 2 месяца — до 18 июня, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Гусейнова обвиняют по п. «ж», п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (соучастие в убийстве). На время разбирательств он останется под стражей.

По версии следствия, Гусейнов заранее нашел и предоставил преступникам автомобиль «Лада 2107». Обвиняемый сел за руль машины и помог скрыться убийцам.

Ранее суд арестовал на 2 месяца Шахина Аббасова, которого непосредственно обвиняют в убийстве. В суде гражданин Азербайджана вину не признал.

Конфликт между Аббасовым и мотоциклистом Ковалевым произошел 17 апреля из-за спора о парковке. В момент ссоры обвиняемый нанес байкеру удары ножом. Пострадавший скончался в больнице, а преступники пустились в бега, но вскоре были найдены в Ростовской области и перевезены в Москву.