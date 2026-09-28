ВС РФ ударили по логистике, портам и судам, задействованным ВСУ

В Киеве были поражены:

в Киевской области была атакована инфраструктура и объекты военного аэродрома Васильков.

центр обработки данных компании «ДримЛайн», которая также предоставляла услуги высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе хранения разведывательных данных;

центр обработки данных компании «УкрТелеком», которая предоставляла услуги стационарной и мобильной связи, высокоскоростного интернета для ВСУ;

В Одессе были поражены:

логистический центр «Новая почта», где хранились военные грузы;

в порту Черноморск — сухогруз с военным имуществом и грузом двойного назначения для ВСУ;

в порту Измаил — инфраструктура завода «Дунайсудосервис», где осуществлялось восстановление и модернизация плавсредств, техническое обслуживание и переоборудование сторожевых катеров. Также ВС РФ ударили по пункту постоянной дислокации подразделения госпогранслужбы Украины на территории предприятия;