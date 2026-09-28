ВС РФ ударили по логистике, портам и судам, задействованным ВСУ
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Российские войска с помощью дронов атаковали логистические и коммуникационные центры, объекты портовой инфраструктуры и морские суда, задействованные в интересах ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
В Киеве были поражены:
- центр обработки данных компании «УкрТелеком», которая предоставляла услуги стационарной и мобильной связи, высокоскоростного интернета для ВСУ;
- центр обработки данных компании «ДримЛайн», которая также предоставляла услуги высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе хранения разведывательных данных;
- объекты топливной инфраструктуры, задействованные в интересах украинской армии.
- в Киевской области была атакована инфраструктура и объекты военного аэродрома Васильков.
В Одессе были поражены:
- логистический центр «Новая почта», где хранились военные грузы;
- в порту Черноморск — сухогруз с военным имуществом и грузом двойного назначения для ВСУ;
- в порту Измаил — инфраструктура завода «Дунайсудосервис», где осуществлялось восстановление и модернизация плавсредств, техническое обслуживание и переоборудование сторожевых катеров. Также ВС РФ ударили по пункту постоянной дислокации подразделения госпогранслужбы Украины на территории предприятия;
- на переходе морем был поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы военные грузы.
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