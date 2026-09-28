В Балашихе строят детский сад на 140 мест в ЖК «Героев»

Девелопер «Главстрой Регионы» строит детский сад на 140 мест в жилом комплексе «Героев» в микрорайоне Железнодорожный Балашихи. Сейчас рабочие возводят стены и кровлю, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Детский сад строят в шестом квартале ЖК «Героев», за корпусом 611. В трехэтажном здании площадью 2,8 тыс. кв. метров сейчас возводят наружные и внутренние стены, ведут кровельные работы.

Группы разместят на всех трех этажах. Первый отведут детям до трех лет и от трех до четырех лет, второй — воспитанникам от четырех до пяти и от пяти до шести лет, третий — детям от шести до семи лет. Одновременно детский сад сможет принять 140 воспитанников.

В здании оборудуют игровые и спальные помещения, раздевалки, буфетные, санузлы, кабинеты психолога и логопеда, музыкальный и физкультурный залы. Также предусмотрены медицинский блок с процедурной, методический кабинет и пищеблок с горячим и холодным цехами. На прилегающей территории создадут площадки для игр и активного отдыха.

В ЖК «Героев» уже работают школа и два детских сада. Социальные объекты в подмосковных жилых комплексах за счет внебюджетных средств также строят ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», Level Group, ГК ФСК и другие девелоперы в рамках комплексного развития территорий.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.