Атака БПЛА привела к обрушению моста и сходу вагонов в Брянской области
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Беспилотники ударили по мосту на перегоне Дятьково-Людиново в Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
В результате произошло обрушение части сооружения. Также 10 вагонов сошли с железнодорожных путей. К счастью, никто не пострадал.
В Унечском районе атака БПЛА привела к сходу с рельсов 18 пустых полувагонов. Пострадавших нет. Сотрудники Росгвардии осмотрят место происшествия, а затем приступят к восстановлению.
Также в результате ударов БПЛА были повреждены ж/д пути в Навлинском районе. Движение поездов не нарушено, никто не пострадал.
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