Обещали «Поле чудес»: мать четверых детей из Москвы отдала мошенникам 180 тыс

Мать четверых детей из Москвы отдала 180 тысяч за участие в «Поле чудес», но шоу так и не дождалась. Оказалось, что ее обманули мошенники, сообщает Baza .

Пострадавшая занимается музыкой и вокалом. Однажды с ней связалась некая девушка, которая заявила о своих связях на телевидении и предложила москвичке попасть в эфир программы «Поле чудес».

Девушка за свои услуги по продвижению запросила 180 тысяч рублей. Москвичка согласилась, после чего стороны заключили договор, согласовали хронометраж музыкального номера и договорились об эфире через три недели.

В октябре 2025 года многодетная мать перевела девушке деньги, но в шоу так и не попала. Ей объяснили, что задержка якобы возникла из-за больших очередей.

Когда участие в шоу стало для Алены неактуальным, ей вернули только 100 тысяч рублей. Остальные деньги она ждет уже год. Москвичка считает, что пострадала от рук мошенников. Она уверена, что таких пострадавших может быть больше. Девушка собирается обратиться в полицию.

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