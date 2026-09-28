Виртуозный пианист и хладнокровный киллер: Саша Солдат вернулся в Подмосковье

Самый хладнокровный киллер в истории России Саша Солдат (Александр Пустовалов) вернулся в Подмосковье. Его заметили на улице в тактической одежде рядом с тюнингованным джипом, сообщает SHOT .

Бывший морпех, штатный киллер Ореховской ОПГ и виртуозный пианист был осужден за 22 убийства. После освобождения он мало изменился. Если в 90-е Пустовалов ходил в форме морского пехотинца, то сейчас — в американских тактических брендах Propper, Merrell, Kitanica. Общая стоимость образа составляет около 90 тысяч рублей. Также у 53-летнего мужчины есть iPhone 11 и самодельное обручальное кольцо из монет.

Киллер отбывал наказание в ИК-9 Тверской области. Он вышел оттуда в ноябре 2023 года после 24 лет пребывания за решеткой. Мужчину встречал друг-юрист на английском джипе. Спустя два года Пустовалов обновил права, которые до этого были советскими, и затюнинговал машину — он обтянул салон красной кожей, чему научился в ИК.

Сейчас Александр живет в загородном доме в Подмосковье. Он активно занимается спортом, но официально не работает. Во время выхода на улицу он старается закрывать лицо кепкой.

В ноябре у экс-заключенного заканчивается срок административного надзора. Не исключено, что после этого он вместе с супругой и 14-летним сыном может перебраться в США. Наследник Пустовалова ранее получил американское гражданство.

Чем знаменит киллер

Саша Солдат — один из самых известных киллеров России. В том числе он был причастен к убийству другого «русского киллера № 1» Саши Македонского (Александра Солоника) и его подруги. Пустовалов оправдывал убийство следующими словами: «Я солдат. Это моя работа». Также мужчина виртуозно играл на фортепиано, а маскировки и «актерские» перевоплощения годами помогали ему скрываться от следствия и авторитетных врагов.

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