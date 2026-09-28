Студенты Чеховского техникума обучили школьников Подмосковья первой помощи

Студенты-добровольцы Чеховского техникума 25 сентября провели для учеников школы № 1 мастер-класс по первой помощи. Школьники отработали действия при кровотечениях и основы реанимации, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мастер-класс «Первая помощь» прошел 25 сентября на базе школы № 1 в рамках всероссийского проекта Движения Первых. Его организовали студенты-добровольцы Чеховского техникума — участники Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС).

Студенты рассказали школьникам, как действовать в экстренной ситуации. Учащиеся научились вызывать экстренные службы и сообщать диспетчеру необходимую информацию. Они также изучили способы временной остановки кровотечения и наложения повязок.

На практическом занятии школьники под руководством наставников отработали последовательность действий при сердечно-легочной реанимации. Кроме того, они узнали, как зафиксировать травмированную конечность или другую область тела подручными средствами до прибытия медиков.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.