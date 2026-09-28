Советники директоров Подмосковья изучили практики воспитания в Перми

Советники директоров по воспитанию из Подмосковья прошли обучение с 21 по 25 сентября в Перми вместе с коллегами из других регионов России, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Обучение прошло на базе Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. В нем приняли участие около 800 советников директоров по воспитанию из разных регионов России, в том числе из Подмосковья.

Участники познакомились с современными методиками воспитательной работы и практическими инструментами, а также попробовали применить полученные знания. Советники обменялись с коллегами опытом и идеями для своих образовательных организаций.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.