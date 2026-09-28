Самое сложное в новой работе — необходимость быстро вникать в большое количество узких нормативных документов, однако программа «Герои Подмосковья» дала возможность применять новые знания здесь и сейчас, заявил РИАМО участник проекта, заместитель начальника управления экологии, транспорта, дорог и связи в г. о. Балашиха Илья Агафонов.

«Не хватает опыта в некоторых тонкостях муниципального управления, но я продолжаю обучение, и новые знания помогают закрывать эти пробелы. Программа дала мне возможность учиться и применять новые знания здесь и сейчас», — отметил Агафонов.

О программе

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

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