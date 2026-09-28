Компания «МЕТИЗ» из Подмосковья заняла два вторых места на премии

Компания «МЕТИЗ», работающая в Щелковском и Мытищинском округах, заняла вторые места в двух номинациях национальной премии «Надежда на технологии — 2026». Награды вручили на XI Национальном форуме реабилитационной индустрии и универсального дизайна, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «МЕТИЗ» заняла второе место в номинации «За вклад в развитие и продвижение реабилитационных технологий и универсального дизайна». В заявке она представила результаты развития собственной инженерной и производственной базы.

Еще одно второе место компания получила в номинации «Лучшая публикация в средствах массовой информации на тему инновационных разработок в реабилитационной индустрии». На конкурс она представила социальный ролик о своей новой разработке — электронном коленном модуле.

«МЕТИЗ» разрабатывает и производит комплектующие для протезирования на площадках в Щелковском и Мытищинском округах. Компания также изготавливает протезы по индивидуальным параметрам пациентов и проводит последующую реабилитацию. Премию «Надежда на технологии» проводят с 2016 года. Она отмечает проекты, компании и специалистов, внесших значимый вклад в развитие отечественной реабилитационной индустрии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в «Ясенках», это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.