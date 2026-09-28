Иранский фактор и нефтяное пике: стали известны скрытые риски для рубля

Очередной виток переговоров между США и Ираном спровоцировал моментальное падение мировых цен на «черное золото», что создает новые вызовы для стабильности российской валюты на Московской бирже, рассказал РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

На фоне старта налогового периода рубль показал укрепление к юаню, говорит он. При этом в фокусе для российского рубля на Московской бирже — дальнейшая траектория движения цен на нефть, которые традиционно выступают фактором его поддержки в случае роста. Между тем на фоне очередного витка активного обсуждения прогнозов на соглашение между США и Ираном, цена на «черное золото» в моменте продемонстрировала снижение.

«В фокусе для мирового юаня — встреча глав США и КНР, которая способна добавить оптимизма во все еще напряженном экономическом диалоге между двумя странами. Так, председатель КНР Си Цзиньпин на этой встрече заявил о необходимости конструктивных китайско-американских отношений, основанных на стратегической стабильности», — отмечает Тимошенко.

Тем временем на стороне юаня — новости о том, что востребованность китайской валюты на российском рынке растет. Подобное подтвердили данные популярного финансового маркетплейса, согласно которым юань опередил евро в валютных предпочтениях инвесторов.

По прогнозу Тимошенко, торговый диапазон юаня на текущей неделе составит 12,50-12,75 рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.