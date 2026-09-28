В Балашихе около 120 юных тяжелоатлетов выступили на открытом Кубке
Фото - © Пресс-служба администрации Балашихи
Около 120 спортсменов от 10 до 15 лет из городов Подмосковья выступили 26 сентября на открытом Кубке Балашихи по тяжелой атлетике. Соревнования прошли в торгово-развлекательном комплексе «Новоизмайловский», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
На Кубок приехали юноши и девушки из Орехово-Зуева, Дмитрова, Коломны, Ногинска, Электростали и других городов Подмосковья. Балашиху представляли более 20 спортсменов. Организатор соревнований, директор спорткомплекса «Союз» Антон Орешков рассказал, что среди участников были и любители, и воспитанники секций тяжелой атлетики.
«В Балашихе секция тяжелой атлетики работает при спортивном комплексе «Союз» на Советской, 20. Там занимается около 50 детей. Недавно сборную России допустили к международным турнирам. Ждем возвращения на мировую арену», — сказал Антон Орешков.
Самым младшим участникам исполнилось 10 лет. Соревнования проводили по мировым стандартам: результаты определяли по сумме двух упражнений — рывка и толчка. Кубок разыграли в 40 возрастных и весовых категориях от 30 кг и выше.
В категории до 70 кг победил 13-летний Виктор Парфенюк из Электростали. Он занимается тяжелой атлетикой пятый год и имеет второй юношеский разряд. На Кубке спортсмен поднял 70 кг в рывке и 83 кг в толчке.
«По сумме двух упражнений поднял 153 килограмма. Жаль, не смог 80 килограммов одолеть в рывке. В целом мне соревнования понравились. Даже спонсорский сертификат подарили на три тысячи рублей», — рассказал Виктор Парфенюк «Большой Балашихе».
В открытии Кубка и награждении участвовал заслуженный мастер спорта Дмитрий Берестов — последний российский олимпийский чемпион среди мужчин в тяжелой атлетике, завоевавший титул в 2004 году.
«В последние годы все больше взрослых и детей стремятся заниматься тяжелой атлетикой. Надеюсь, таких соревнований будет проводиться больше», — сказал Дмитрий Берестов.
Все участники получили медали, лучшим вручили кубки.
Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.
«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.