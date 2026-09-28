В Балашихе около 120 юных тяжелоатлетов выступили на открытом Кубке

Около 120 спортсменов от 10 до 15 лет из городов Подмосковья выступили 26 сентября на открытом Кубке Балашихи по тяжелой атлетике. Соревнования прошли в торгово-развлекательном комплексе «Новоизмайловский», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На Кубок приехали юноши и девушки из Орехово-Зуева, Дмитрова, Коломны, Ногинска, Электростали и других городов Подмосковья. Балашиху представляли более 20 спортсменов. Организатор соревнований, директор спорткомплекса «Союз» Антон Орешков рассказал, что среди участников были и любители, и воспитанники секций тяжелой атлетики.

«В Балашихе секция тяжелой атлетики работает при спортивном комплексе «Союз» на Советской, 20. Там занимается около 50 детей. Недавно сборную России допустили к международным турнирам. Ждем возвращения на мировую арену», — сказал Антон Орешков.

Самым младшим участникам исполнилось 10 лет. Соревнования проводили по мировым стандартам: результаты определяли по сумме двух упражнений — рывка и толчка. Кубок разыграли в 40 возрастных и весовых категориях от 30 кг и выше.

В категории до 70 кг победил 13-летний Виктор Парфенюк из Электростали. Он занимается тяжелой атлетикой пятый год и имеет второй юношеский разряд. На Кубке спортсмен поднял 70 кг в рывке и 83 кг в толчке.

«По сумме двух упражнений поднял 153 килограмма. Жаль, не смог 80 килограммов одолеть в рывке. В целом мне соревнования понравились. Даже спонсорский сертификат подарили на три тысячи рублей», — рассказал Виктор Парфенюк «Большой Балашихе».

В открытии Кубка и награждении участвовал заслуженный мастер спорта Дмитрий Берестов — последний российский олимпийский чемпион среди мужчин в тяжелой атлетике, завоевавший титул в 2004 году.

«В последние годы все больше взрослых и детей стремятся заниматься тяжелой атлетикой. Надеюсь, таких соревнований будет проводиться больше», — сказал Дмитрий Берестов.

Все участники получили медали, лучшим вручили кубки.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.