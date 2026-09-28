Сотрудница ресторана быстрого питания за шкирку выбросила кота на улицу в Орске

В Сети разгорается скандал вокруг действий одной из сотрудниц ресторана быстрого питания в Орске Оренбургской области. На видео попал момент, как женщина грубо за шкирку схватила кота в заведении и выбросила его на улицу.

На опубликованных кадрах видно, что когда женщина схватила животное за шерсть, оно вскрикнуло, вероятно, от грубых действий сотрудницы заведения.

«Я все понимаю, но такой грубости к животным не пойму никогда, можно было нормально взять кошку! Вас бы так взять!» — написала автор ролика в соцсетях.

Пользователи Сети тут же встали на сторону животного и напомнили, что в России существует уголовная статья за жестокое обращение с ними. Комментаторы считают, что кошку можно было поймать и унести на улицу не таким грубым способом.

Чем в итоге закончилась эта история, пока неизвестно.

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