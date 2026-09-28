Резиденты парков «Реалитека» вложили в проекты Балашихи более 1 млрд руб

Инвестиции резидентов в промышленно-логистические проекты компании «Реалитек» в Балашихе за девять месяцев 2026 года превысили 1 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Компания «Реалитек» создала в Балашихе пять индустриальных парков: «Лунн», «Демидов», «Румянцев», «Милованов-1» и «Милованов-2». Их общая площадь составляет 155 га. К участкам подвели газ и построили дороги; парки заполнены резидентами на 99%. «Реалитек» лидирует в Московской области по объему реализации и числу индустриальных проектов.

На действующих объектах кластера создано более 1600 рабочих мест. В перспективе общие инвестиции резидентов могут достичь 30 млрд руб. Среди них — ROBBOX, Apicenna, BetaPharm, MyModule, Lonax, «Геокомпани», «Криосервис», «РОСА», «Теплосила» и «Энергоресурс».

«Бизнес больше не готов ждать и ищет площадки с гарантированным доступом к инфраструктуре. Практически стопроцентная заполняемость наших парков в Балашихе — наглядное тому подтверждение», — отметил генеральный директор «Реалитека» Виталий Коляда.

По его словам, рост вложений резидентов показывает, что производство и логистика продолжают смещаться в ближнее Подмосковье. Спрос на подготовленные участки также поддерживают интернет-торговля и розничные сети: распределительные центры и склады занимают 47% площадей в проектах компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.