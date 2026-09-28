Минтранс Подмосковья проведет вебинары по госуслугам 30 сентября

Специалисты объяснят заявителям правила подачи документов через uslugi.mosreg.ru, разберут частые ошибки и причины отказов. Расписание вебинаров и ссылки для подключения:

09:00–10:00 — согласование размещения инженерных коммуникаций в полосах отвода региональных дорог Мосавтодора — ссылка на вебинар. 10:00–11:00 — согласование проектов и схем организации движения на региональных и межмуниципальных дорогах — ссылка на вебинар. 11:00–12:00 — разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси — ссылка на вебинар. 12:00–13:00 — внесение сведений об оформленных пропусках в реестр пропусков для въезда на МКАД грузового транспорта массой более 3,5 тонны — ссылка на вебинар.

13:00–14:00 — согласование схем транспортного обслуживания территорий, разработанных на основе транспортного моделирования — ссылка на вебинар. 14:00–15:00 — переоформление свидетельств и карт маршрутов регулярных перевозок, прекращение действия свидетельств — ссылка на вебинар. 15:00–16:00 — обслуживание единых транспортных карт «Стрелка» — ссылка на вебинар. 16:00–16:30 — выдача разрешений на авиационные работы — ссылка на вебинар.

16:30–17:00 — предоставление земли для строительства дорог и транспортных объектов Подмосковья в безвозмездное пользование — ссылка на вебинар. В это же время пройдут вебинары о предоставлении таких участков в аренду и бессрочное пользование, согласовании границ участков с соседними в полосах отвода региональных и межмуниципальных дорог, а также о предварительном согласовании выделения земли для строительства и реконструкции дорог. 17:00–18:00 — выдача согласия на строительство и реконструкцию в полосах отвода и придорожных полосах, а также на примыкание к дорогам Московской области — ссылка на вебинар.

Актуальную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья публикуют в официальном канале в МАКС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.