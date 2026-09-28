Актер-маньяк Гаськов, убивший 9 молодых девушек, получил пожизненное

Московский областной суд приговорил к пожизненному заключению 51-летнего Алексея Гаськова, который убил девять молодых девушек и одного мужчину, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

По данным следствия, в 2002 году мужчина проходил обучение в Московском регионе. В этот период он совершил серию убийств с изнасилованиями. Он нападал на девушек в парках и других общественных местах в темное время суток, насиловал их, а затем убивал.

Также с 2020 по 2024 год Алексей Гаськов, находясь на территории Новосибирской области, совершал преступления против половой неприкосновенности падчерицы. Чтобы подавить ее волю, он вовлекал девочку в распитие алкоголя.

В отношении мужчины были возбуждено уголовное дело за убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью и сопряженное с изнасилованием, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, развратные действия и вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.

В ходе судебного разбирательства подсудимый признал вину и в содеянном раскаялся. Суд приговорил его к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима.

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