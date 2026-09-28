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«Счастья вам!»: обиженный муж сдал детей в детдом, чтобы насолить их матери

Общество

Пользовательница Сети рассказала историю своей борьбы за детей, которых биологический отец сдал в детский дом, потому что их мать не пришла вовремя домой.

По словам девушки, она долго терпела отношения с мужем, пыталась спасти брак ради детей, но он все же дал трещину. Супруг, вместо того чтобы полюбовно разойтись, привлек к делу полицию и органы опеки, а также угрожал убить бывшую.

В переписке, опубликованной в Сети, мужчина требует, чтобы она вернулась домой в 21:00, хотя изначально договор был о 22:00. Девушка признается, что боится мужа и не может прийти к этому времени. Тот уверяет, что не тронет ее. В итоге мать не успевает вовремя вернуться. Тогда обиженный отец вызывает полицию и органы опеки.

«Счастья вам, мои хорошие. Даже не зашла объясниться. Время вышло», — написал мужчина.

В итоге на мать составили протокол, который она пытается обжаловать, а также надеется забрать детей из учреждения в ближайшее время.

Подписчики удивлены такой ситуацией, они пишут слова поддержки девушке.

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