Компания в округе Фрязино удвоила экспорт оконных систем в страны СНГ

Компания Melke из Фрязина за первые пять месяцев 2026 года удвоила экспорт в страны СНГ и отгрузила около 300 тонн продукции. Производитель также обсуждает расширение поставок в Монголию, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Основатель и владелец группы компаний Melke и «Пластика Окон» Владимир Петюшин рассказал, что за пять месяцев 2026 года Melke удвоила объем экспорта в страны СНГ. Компания уже отгрузила около 300 тонн продукции.

Производственную площадку во Фрязине посетил Монх-Очир, президент Центра развития производства стеклянных фасадов Монголии и окон. Стороны обсудили будущие объемы поставок оконного профиля в Монголию, обучение специалистов и обмен опытом.

«Мы в Монголии большое внимание уделяем будущему поколению и экологичности продукции. Именно поэтому ищем решения, которые позволяют отказаться от свинцовых стабилизаторов и повысить контроль над составом профиля», — отметил Монх-Очир.

Melke не использует компоненты свинца при производстве оконных систем. Для внутреннего слоя профиля компания применяет технологию экструзии (co-ex), снижая экологический след. Производственные мощности ежегодно растут на 10%, оборудование модернизируют, а процессы автоматизируют.

Компания поставляет продукцию в Беларусь, Узбекистан, Киргизию и Монголию. В 2024 году зарубежным партнерам отгрузили 192 тонны оконного профиля, а в 2025 году объем экспорта удвоился. Среди направлений дальнейшего сотрудничества с Монголией — поставки ПВХ-профилей, продвижение экологичных решений, подготовка специалистов и работа с местными производителями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья работают 3 очень крупных контейнерных терминала, которые называют сухими портами. Они очень важны для ориентированного на экспорт бизнеса.

«У нас 3 самых больших сухих порта. Это контейнерные терминалы, которые имеют большую возможность и еще больший потенциал хотят развить, чтобы отправлять на экспорт все то, что представляет интерес в Китае и в других странах», — сказал Воробьев.