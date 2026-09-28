Издевались над черепахой и ее малышами: украинец попал в скандал в Омане

Украинский спортсмен Вадим Олейник и его супруга попали в скандал в Омане. Пара издевалась над морской черепахой и ее детенышами, чем вызвала гнев даже своих соотечественников, сообщает телеканал «Киев24».

В Сети появилось видео, на котором украинский турист сидит верхом на морской черепахе, а в руках держит ее детенышей. Мужчина смеется и падает с панциря. Его снимает жена, которая также веселилась и каталась на черепахе.

Оказалось, что на кадрах украинский спортсмен Олейник с супругой. Действия пары осудили не только в Омане, но и на Украине. Природоохранный проект Biologicamente сообщил об инциденте в соответствующие структуры. После критики в Сети Олейник извинился и заявил, что не знал о правилах поведения с черепахами.

Морские черепахи — это дикие животные, находящиеся под угрозой исчезновения. Они защищены законами на международном, федеральном и местном уровнях. Наказания за издевательства над ними могут быть очень суровыми, вплоть до тюремного заключения.

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