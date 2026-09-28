Музей «Мострансавто» в округе Чехов принял более 2 тыс экскурсантов

Музей истории автомобильного транспорта «Мострансавто» в муниципальном округе Чехов посетили более 2 тыс. человек. В его собрании — свыше 700 экспонатов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В музее представлены грузовик ГАЗ-АА, известный как «полуторка», автомобили «Победа», автобус ЗИЛ-158 и другие образцы техники. Также в экспозицию вошли архивные документы, кассовые аппараты, форма водителей и кондукторов и редкие артефакты прошлых лет, сообщили в «Мострансавто».

Посетители могут увидеть коллекцию металлических моделей легковых и грузовых автомобилей и автобусов в масштабе 1:43. Экскурсии проводит директор музея Владимир Комаров, который посвятил работе в «Мострансавто» более 50 лет.

Музей находится по адресу: муниципальный округ Чехов, деревня Манушкино, территория «Промзона-Манушкино», владение 2. Он работает по будням с 09:00 до 16:00. Вход и экскурсии бесплатные, необходима предварительная запись по телефону +7 (963) 722-67-25.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.