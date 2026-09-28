Россиянке отказали в работе, потому что у ее родственников есть кредиты

Россиянка Юлия давно ищет работу. В одной из компаний девушке отказали, потому что у ее родных нашли кредиты.

В сентябре Юлия отправилась на собеседование. Казалось, что все прошло хорошо. Ей пообещали дать обратную связь на следующий день.

Но в итоге девушка получила отказ, потому что она не прошла проверку службы безопасности из-за кредитов.

«СБ, к сожалению, не пропустили. У вас имеется кредитная задолженность, но вы в анкете указали, что не имеете кредитных обязательств», — заявили в компании.

Юлия еще раз уточнила, что у нее нет кредитов. Вскоре ей ответили, что задолженность нашли у ее родственников. В компании заявили, что это влияет на «общий уровень надежности кандидата», а потому они не приняли девушку на работу.

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