Комитет Подмосковья сообщил об отсутствии лесных пожаров 27 сентября

На землях государственного лесного фонда Подмосковья 27 сентября не зафиксировали возгораний. С 28 по 30 сентября на большей части региона ожидается II класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

На землях государственного лесного фонда Московской области 27 сентября возгораний не зафиксировали.

28 сентября на большей части региона ожидается II класс пожарной опасности. В Бородинском, Волоколамском, Клинском, Луховицком и Талдомском лесничествах прогнозируют I класс, в Ногинском, Орехово-Зуевском и Ступинском — III класс.

29 сентября на большей части области сохранится II класс, в Волоколамском лесничестве ожидается I класс. В Виноградовском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах прогнозируют III класс.

30 сентября на большей части региона также ожидается II класс, в Волоколамском лесничестве — I класс. В Виноградовском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах прогнозируют III класс.

В ближайшие дни температура днем составит +13…+15 °C, ночью — +6…+13 °C. Синоптики ожидают переменную облачность без осадков. Согласно народной примете, первые настоящие морозы наступают через три недели после отлета журавлей.

О возгорании в лесу можно сообщить по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру экстренных служб 112. Больше новостей — в MAX-канале https://max.ru/id5024129468_gos.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.