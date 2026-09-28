Поезда Ленинградского направления изменят расписание в Подмосковье 2 октября

Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится 2 октября 2026 года из-за модернизации инфраструктуры на перегоне Подсолнечная — Поварово, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Минтранс Подмосковья со ссылкой на Московско-Тверскую пассажирскую компанию сообщил, что 2 октября из-за работ на перегоне Подсолнечная — Поварово изменится расписание пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги.

Часть поездов на участке Москва — Клин — Москва отменят на всем маршруте, остальные проследуют по укороченным маршрутам. Поезда № 6792 и 6791 на участке Тверь — Лихославль — Тверь также отменят полностью.

Подробности опубликованы на сайте МТ ППК. Изменения в расписании можно узнать на информационных стендах станций, обслуживаемых АО «МТ ППК», и на сайте компании в разделе «Пассажирам». Актуальное расписание и билеты доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.