Мосавтодор отремонтировал ограждения на 13 дорогах в Подмосковье

Специалисты Мосавтодора на прошлой неделе отремонтировали ограждения на 13 региональных дорогах в 11 округах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты Мосавтодора отремонтировали пешеходные, тросовые и барьерные ограждения на 13 региональных дорогах в 11 округах Подмосковья. Работы провели на прошлой неделе для безопасности водителей и пешеходов.

Ограждения починили на улице Московской в Можайске, Туполевском шоссе в Жуковском, улице Ленина в Лобне, Донинском шоссе в Раменском, улице М. К. Тихонравова в Королеве, проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном и улице Московской во Фрязине.

Работы также прошли на Западном объезде Сергиева Посада, улице Ленина в поселке городского типа Обухово Богородского округа и улице Карла Маркса в поселке городского типа Красково округа Люберцы. В округе Ступино ограждения отремонтировали на улице Богородицкой в селе Иван-Теремец, в селе Старая Кашира и у СНТ «Солнечное».

Актуальную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья министерство публикует в официальном канале в МАКС.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.