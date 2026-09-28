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Дерматолог Подмосковья посоветовал проверить родинки после лета

Здравоохранение

Фото - © Пресс-секретарь ГБУЗ Московской области «МОККВД»

Врач-дерматовенеролог Вадим Дмитриенко рекомендовал жителям Подмосковья в начале осени осмотреть родинки после периода активного солнца, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

После лета стоит осмотреть родинки и другие пигментные образования. В этот период кожа подвергается более интенсивному воздействию ультрафиолета, а солнечные ожоги относятся к факторам риска развития меланомы.

Поводом для обращения к врачу могут стать увеличение или асимметрия родинки, неровные границы, изменение цвета и появление нескольких оттенков. Внимания также требуют кровоточивость, корочка, зуд, болезненность и образование, заметно отличающееся от остальных.

«Самостоятельный осмотр помогает вовремя заметить изменения, но не позволяет определить характер образования. Для более точной оценки используется дерматоскопия, с помощью которой врач может рассмотреть структуры, не видимые невооруженным глазом, и определить дальнейшую тактику», — отметил врач-дерматовенеролог Красногорского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Вадим Дмитриенко.

В некоторых филиалах диспансера проводят цифровую дерматоскопию с применением искусственного интеллекта. Технология помогает врачу анализировать изображения и выявлять признаки, требующие внимания. При появлении новых родинок или изменении существующих следует обратиться к врачу-дерматовенерологу. Записаться на прием можно по номеру контакт-центра 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.